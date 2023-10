Shisha Cloud droht die Insolvenz: Influencer Dennis Quintenz mit Problemen

Plus Dennis Quintenz ist ein weitreichenstarker Influencer und gilt als erfolgreicher Ulmer Unternehmer. Sein Geschäft mit Wasserpfeifen ist jetzt aber in Schwierigkeiten.

Dem Unternehmen Shisha Cloud mit Sitz in Lonsee (Alb-Donau-Kreis) droht die Zahlungsunfähigkeit. Beim Amtsgericht Ulm liegt der Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der zuständige Rechtsanwalt der Kanzlei Anchor Rechtsanwälte hat sich einen ersten Überblick verschafft und äußert sich zu den Hintergründen.

"Nach den bisherigen Erkenntnissen war das Geschäft des Unternehmens erfolgreich und am Markt etabliert", sagt Rechtsanwalt David Blum. Als Grund für die Krise wurde seitens der Geschäftsleitung unter anderem eine Gesetzesänderung im Bereich der Tabakwaren genannt. Bis Ende 2021 konnten Tabakhersteller noch Steuerbanderolen für Verpackungsgrößen mit mehr als 25 Gramm Shisha-Tabak beziehen, und bis Mitte 2022 ist die Herstellung dieser Verpackungsgrößen zulässig gewesen. Ab Juli 2022 ist nur noch die Herstellung von Verpackungen mit maximal 25 Gramm Inhalt zulässig.