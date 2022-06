Ulm

18:00 Uhr

Lottes Ballhaus im Ulmer Zelt ist ein mitreißendes Körperdurcheinander

Lokal Fast schade, dass die Gäste nur zusehen durften: Lottes Ballhaus zelebriert im Ulmer Zelt die Lust am Tanzen. Es ist ein Abend der ganz wunderbaren Art.

Von Stefan Kümmritz

Ein Ballhaus sei, so steht es im Programm geschrieben, ein Ort, an dem viel getanzt wird. An dem gefeiert wird, an dem man für ein paar Stunden alle Sorgen vergisst, an dem man Gemeinsamkeit auslebt und sich rundum wohlfühlt. Ballhäuser sind in der Kulturlandschaft selten geworden, aber das Ulmer Zelt hat sich ihrer erinnert und im Rahmen des Festivals "Ulm moves" Lottes Ballhaus auf die Bühne gebracht. Da wurde viel getanzt und gelacht, aber eben nur auf der Bühne, auf der am Mittwochabend Mitglieder des Mainfranken-Theaters Würzburg ein berauschendes Spektakel ablieferten, das die nicht tanzenden Besucher im nicht ganz voll besetzten, bestuhlten Zelt zumindest innerlich in Emotion und Bewegung versetzte.

