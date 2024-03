Ulm

Lustige Geschichten aus dem Lande der "Fiaß" von Kabarettist Werner Koczwara

Plus Der Kabarettist Werner Koczwara bringt mit seinen schwäbischen Anekdoten zwischen Nahtod-Albtraum und den sparsamen wie unbelehrbaren Pyramidenbauern das Stadthaus in Ulm zum Lachen.

Von Dagmar Hub

Werner Koczwara erklärt das Drama: 75 Millionen Menschen in Deutschland sprechen kein Schwäbisch! Die, die beim Best-of-Auftritt des schwäbischen Kabarettisten das Stadthaus füllten, gehören also zu einer Minderheit. Die aber amüsierte sich bestens über die Comedy aus jener Region, in der Beine „Fiaß“ heißen und Fragen gern auch in Befehlsform auftreten.

Die schwäbischen Geschichten wirken authentisch

„Schwäbisch isch scho‘ cool“, sagt ein Zuschauer nach dem Schlussapplaus im Gehen, nachdem Werner Koczwara zum Ende über „doode Schnooga“ und für Nicht-Schwaben unverständliche Sätze wie „Dohanda dääd i etz ausschdeiga“ philosophiert hatte. Seit mehr als 35 Jahren steht der gebürtige Schwäbisch-Gmünder auf der Bühne, er war TV-Autor für Harald Schmidt und Dieter Hallervorden und hat so manchen Kabarett-Preis gewonnen. Wer im Süden würde sein wüstenrotes Neandertaler-Bühnenprogramm nicht kennen, das erklärt, „wie aus Affen Bausparer wurden“? Aus diesem und aus dem deutlich jüngeren Bühnenprogramm „Für eine Handvoll Trollinger“ mixt der 66-Jährige den Abend, versetzt mit ein paar neuen Ideen – und das Publikum lacht viel über die Geschichten, die immer autobiografisch wirken und untereinander verknüpft sind, wenngleich sich erst nach Minuten einer Geschichte der Bezug zur vorherigen oder vor-vorherigen ergibt. Zum Beispiel bei Koczwaras Nahtod-Albtraum, seiner Verhandlungen mit dem betrunkenen Sensenmann und der geschlossenen Gesellschaft in der Hölle. Beim komplett überforderten Teufel findet nämlich gerade die Hochzeit von Johannes Heesters und Leni Riefenstahl statt, von zweien, die einst auf der Gottbegnadeten-Liste des NS-Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda standen. Aber in der Hölle ist das Feuer ohnehin erloschen: Dort heizt heute die Wärmepumpe.

