Luxusautos und das Finanzamt

Die Anzeigen, die der Unternehmer Peter M. gegen drei Ulmer Richter und zwei Beschäftigte des Finanzamts Ulm aufgegeben hat, sind ins Leere gelaufen. Die Staatsanwaltschaft Ulm und die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart sehen kein strafwürdiges Verfahren. Der Geschäftsmann aus Niedersachsen wirft Steuerfahndung und Justiz vor, sie hätten ihn ruiniert. M. berichtet über seine Geschäfte mit gepanzerten Fahrzeugen und Luxusschlitten. Das Finanzamt gewährt Einblicke in die Arbeit der Steuerfahndung.

Peter M. ist verärgert, dass die Staatsanwaltschaften keinen Anlass für weiteres Vorgehen sehen. Er hat inzwischen auch die Staatsanwältin aus Ulm und den Staatsanwalt aus Stuttgart angezeigt, die in der Sache ermittelt haben. Diese hätten die ursprünglichen Ermittlungsunterlagen offenbar gar nicht gelesen. Andernfalls müssten sie zu anderen Schlüssen kommen, ist er überzeugt. Die Steuerfahndung hatte den Geschäftsmann verdächtigt, beim Handel mit einem gepanzerten Luxusauto die Umsatzsteuer mit falschen Rechnungen hinterzogen zu haben. Unterlagen wurden beschlagnahmt und erst nach Jahren zurückgegeben. Ein Foto zeigt 14 Kartons eines Ulmer Umzugsunternehmens.

Während M. auf die Rückgabe wartete, verurteilte ihn das Landgericht Braunschweig in einer anderen Sache wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren Haft auf Bewährung. Der Geschäftsmann beteuert weiterhin seine Unschuld. Man habe ihm vorgeworfen, Geschäfte nicht ordnungsgemäß gebucht zu haben. Doch weil die Papiere gefehlt hätten, sei das überhaupt nicht möglich gewesen. In der Folge habe er Privatinsolvenz anmelden müssen. Auch ein von ihm geführtes Unternehmen rutschte in die Pleite. Medien berichteten von Gerüchten über unternehmerische Fehler. "In die Knie gegangen ist die Firma, weil ich nicht mehr da war", sagt M. Rechtsmittel gegen das Urteil des Landgerichts Braunschweig legte er nicht ein. "Dazu war ich nicht in der Lage, ich war krank", sagt M.

Ausschlaggebend für die Ermittlungen der Ulmer Steuerfahndung war ein Mercedes S 600 Guard für 491.470 Euro brutto, der zuvor unter anderem im Besitz von Geschäftsleuten im Alb-Donau-Kreis und in Neu-Ulm war. Der Verdacht der Steuerfahndung: Dieses Auto, ursprünglich von der Daimler AG nach Italien verkauft sei nie nach Deutschland zurückgekehrt. Anhaltspunkt war eine Ausstattungsliste mit dem Merkmal P70 "Folie bewegl. Teile blau, Iran". M. beteuert, das Auto sei sehr wohl nach Deutschland zurückgebracht und dann aber nicht in den Iran weiterverkauft worden – sondern nach Saudi-Arabien. Er verweist auf eine andere Ausstattungsliste, wo das Merkmal P70 für ein Navigationspaket steht. Das sei die richtige Liste, betont M. Die andere sei gefälscht. Beide Ausstattungslisten sind laufend nummeriert. Beide befinden sich auf einer CD, auf der nach M.s Worten die Ermittlungsunterlagen der Steuerfahndung in diesem Verfahren gespeichert sind. M. kritisiert, er sei nie von der Steuerfahndung angehört worden und habe seine Papiere erst nach achteinhalb Jahren wieder bekommen.

Fragen zu einzelnen Fällen beantwortet das Finanzamt Ulm nicht. Behördenleiter Elmar Reichle verweist auf das Steuergeheimnis. Es lasse nur in einem sehr engen Rahmen Raum für Auskünfte zu. Eine pauschale Aussage dazu, wie mit unterschiedlichen Versionen eines Dokuments umgegangen werde, könne nicht getroffen werden. Es handle sich "um eine Frage der Sachverhalts- und Beweiswürdigung", die nur individuell und fallbezogen beantwortet werden könne. Elmar Reichle erläutert, Unterlagen würden zurückgegeben, sie zu Beweiszwecken nicht mehr benötigt werden – spätestens, wenn ein Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Auf dessen Dauer hätten Steuerfahndung und Finanzamt keinen Einfluss. Die Steuerfahndung halte sich an allgemein anerkannte Verfahrensgrundsätze, betont der Amtsleiter. Bei strafrechtlichen Ermittlungen werde Beschuldigten regelmäßig rechtliches Gehör geschenkt. Wenn zum Beispiel eine geplante Durchsuchung durch eine vorherige Anhörung gefährdet werden, gebe es im Anschluss die Gelegenheit dazu. Wie häufig Strafanzeigen gegen Beschäftigte des Finanzamts gestellt werden, werde nicht statistisch erfasst. Valide Zahlen hierzu gebe es nicht.

M. macht selbst keine Geschäfte mehr, als Berater ist er nach eigenen Angaben aber noch tätig. In der Vergangenheit verkaufte er Luxusschlitten und gepanzerte Fahrzeuge. Auf einer Übersicht, die unsere Redaktion einsehen konnte, sind berühmte und erfolgreiche Fußballspieler als Kunden aufgelistet. Als sich im Herbst 2022 die Staatschefs der sicherheitspolitischen Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Samarkand trafen, sollen viele der Staatskarossen von M. gehandelt worden sein. Der Geschäftsmann verkaufte die Autos nicht nur, er ließ sie auch umbauen: Die Fahrzeuge wurden verlängert, damit groß gewachsene Bodyguards mit Gewehren im Fond genügend Platz haben. Früher. "Man hat mein ganzes System kaputt gemacht", klagt Peter M.