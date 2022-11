Ulm

vor 33 Min.

Prozess um Macheten-Angriff: Staatsanwältin fordert Haft für drei Angeklagte

Plus Die mutmaßliche Initiatorin des Überfalls auf eine Drogen-WG spricht vor dem Landgericht Ulm über ihre Sucht. Die Staatsanwältin beantragt Haftstrafen.

Von Sebastian Mayr

Seit Anfang August wird die 33 Jahre alte Angeklagte in einer Fachklinik für suchtkranke Frauen behandelt, zweimal im Monat darf sie Besuch bekommen. Trotz der Entfernung sagt die Mutter einer zwölfjährigen Tochter im Prozess am Landgericht Ulm: "Ich bin meiner Familie wieder näher." Die Therapie helfe ihr sehr. Die Staatsanwaltschaft schreibt der Frau eine Schlüsselrolle in einem Raubüberfall auf eine WG in der Ulmer Oststadt zu. In der Zeit rund um die Tat und bis zu ihrer Verhaftung habe sie jeden Tag zwei bis drei Gramm Kokain in einer Pfeife geraucht, sagte sie vor Gericht. Die Therapie könnte Einfluss auf eine mögliche Strafe haben.

