Ulm

vor 49 Min.

Prozess um Macheten-Fall: Mögliche Drahtzieherin will am Montag aussagen

Spurensicherung nach dem Machetenangriff am 14. Dezember. Das Landgericht Ulm befasst sich derzeit mit den Geschehnissen jenes Abends.

Plus Lange schweigt eine Angeklagte im Prozess um einen Raubüberfall in Ulm, nun will sie sich äußern. Gegen die Frau laufen weitere Ermittlungen.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Gegen eine Frau und einen Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm, die derzeit in Ulm vor Gericht stehen, wird auch in Bayern ermittelt. In Ulm wird den beiden vorgeworfen, gemeinsam mit zwei weiteren Männern einen Raubüberfall auf eine Ulmer Wohngemeinschaft verübt zu haben. Aufsehen erregte die Tat, weil ein WG-Bewohner nach dem Überfall mit einer Machete auf die Straße rannte. Das Verfahren vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Ulm läuft seit Ende September, am Montag will sich die Frau erstmals selbst äußern. Der 33-Jährigen wird eine Schlüsselrolle zugeschrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen