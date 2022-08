Ulm

Machetenangriff in Ulm kommt vor Gericht: Prozess startet im September

In der Friedenstraße in Ulm kommt es am Valentinstag dieses Jahres zu einem Machetenangriff. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Nun kommt der Fall vor Gericht.

Von Michael Kroha

Der Vorfall hat in Ulm und Umgebung großes Aufsehen erregt: Auf offener Straße kam es am Valentinstag dieses Jahres zu einer blutigen Auseinandersetzung mit einer Machete. Drei Menschen wurden verletzt. Mehrere Beteiligte konnten zunächst vom Tatort in der Friedenstraße mit einem Auto flüchten, dann aber dingfest und in Untersuchungshaft verbracht werden. Zwischenzeitlich sind die Nachforschungen der extra eingerichteten Ermittlungsgruppe "Machete" abgeschlossen. Schon bald beginnt der Prozess vor dem Ulmer Landgericht.

