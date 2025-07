4000 Läuferinnen gehen beim Ulmer Frauenlauf an den Start

Seit acht Monaten sind sämtliche Startplätze vergeben. Der Beurer Frauenlauf in der Ulmer Innenstadt ist in der Laufszene beliebt. Es geht bei dieser Veranstaltung zwar durchaus sportlich zu, viel wichtiger sind den Veranstaltern aber das Gemeinschaftsgefühl und die Geselligkeit. Am Freitag, 4. Juli, findet bereits die zwölfte Auflage statt, 4000 Läuferinnen sind angemeldet.

Das Lauffest bietet nicht nur Bewegung, sondern auch eine große Sommerparty mit DJ, Prosecco, Geschenken und und jeder Menge Spaß. Die Strecken führen über jeweils 1800 Meter durch die Altstadt, das Münster immer im Blick. Der erste Startschuss fällt um 18.15 Uhr für den DM-Lauf, um 19.15 Uhr beginnt der Kolibiri-Lauf. Die Teilnehmerinnen können den Rundkurs beliebig oft laufen, bekommen pro Runde ein Bändchen und dürfen sich im Ziel mit Prosecco, alkoholfreien Getränken oder einer Kugel Eis belohnen. Auch ein Tausch gegen eine kühle Erfrischung oder kaltgepresste Säfte ist möglich. Fünf Bands sorgen für gute Stimmung entlang an der Strecke: Auf dem Judenhof spielen Head Over Heels, am Justizgebäude im Frauengraben legt ein DJ auf, kurz danach heizt die Sambaband Pouco Louco den Läuferinnen ein. In der Herrenkellergasse spielt Matthias Rapp und bei der Münsterbauhütte die Band Stay Naked.

Mit High Heels über den Münsterplatz

Ein Höhepunkt des Frauenlaufs ist Jahr für Jahr der „High Heel Run“ in Zusammenarbeit mit dem Schuhgeschäft Ratter. Wie bei der Tour de France der Radfahrer lassen die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei nur einen schmalen Korridor für die maximal zehn Starterinnen. Diese müssen auf dem Münsterplatz eine etwa 60 Meter lange Strecke bewältigen. Ob Stiletto oder Peep-Toe: Die Absätze müssen mindestens 7,5 Zentimeter hoch und dürfen nicht breiter als 1,5 Zentimeter sein. Bereits die Vermessung der Schuhe durch Hauptsponsor Michael Ratter vor dem Startschuss um 20.40 Uhr ist mittlerweile eine eigene Show geworden. Nach den Läufen beginnt der gesellige Teil mit einer Verlosung für alle Teilnehmerinnen, ab 21 Uhr wird mit DJ Funked Party auf dem Münsterplatz gefeiert.

Die Spende aus den Einnahmen des Ulmer Frauenlaufs geht in diesem Jahr an den Verein zur Unterstützung von werdenden Müttern und Familien in Not, eine Initiative, die sich für Frauen und Familien in schwierigen Lebenssituationen einsetzt. Der Verein bietet praktische Hilfe und konkrete Unterstützung in Ulm und der Region.

Folgende Straßen sind am Freitag, 2. Juli, zwischen 17 und 20.30 Uhr gesperrt

Folgende Straßen können am Veranstaltungstag zwischen 17 und 20.30 Uhr mit dem Auto nicht erreicht oder verlassen werden: Kramgasse, nördlicher und südlicher Münsterplatz, Paradiesgasse, Engelgasse, Pfluggasse, Bärengasse, Breite Gasse, Greifengasse, Kornhausgasse, Hafenbad, Frauengraben, Rosengasse, Büchsengasse, Hinter dem Brot und Brautgasse. Ab 16 Uhr bestehen in diesen Bereichen auch diverse Halteverbote.