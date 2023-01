Mädchen in Ulmer Weststadt belästigt? Mann soll Kinder angesprochen haben

Ein 29-Jähriger steht im Verdacht, in Ulm ein Mädchen belästigt zu haben. Der Mann soll weitere Kinder am Kuhberg angesprochen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 29-Jähriger soll am Montag in Ulm ein Mädchen angesprochen und belästigt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise.

Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilen, fuhr die Neunjährige kurz nach 15.15 Uhr mit ihrem Tretroller auf dem Fußweg im Neunkirchenweg in der Ulmer Weststadt. Dort soll sie ein Mann angesprochen und sie in ein Gespräch verwickelt haben. Der Mann soll das Kind wohl auch belästigt haben. Was unter "belästigt" zu verstehen, dazu macht ein Polizeisprecher auf Nachfrage keine Angaben. Dies müsse erst noch konkret ermittelt werden.

Kind rennt nach Hause zu den Eltern: Polizei fahndet nach dem Mann

Die Neunjährige sei anschließend nach Hause gerannt und habe das ihren Eltern mitgeteilt. Die informierten die Polizei, die nach dem Mann fahndete.

Mittels einer Personenbeschreibung hätten die Ermittler ihn nach eigenen Angaben kurze Zeit später in der Nähe antreffen können. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 29-Jährige im Bereich Kuhberg weitere Kinder angesprochen haben.

Weitere Kinder angesprochen? So wird der Mann von der Polizei beschrieben

Die Kriminalpolizei Ulm hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die mitteilen können, ob der Mann weitere Kinder angesprochen hat. Der 29-Jährige wird folgendermaßen beschrieben:

dunkelhäutig

auffallend gekleidet

dunkelblaue College-Jacke mit Kapuze und der auffallenden Zahl 17 auf der Brust

dunkle Hose mit auffallenden mehrfarbigen Emblemen und Bildern an den Hosenbeinen

Ob der 29-Jährige gegenüber der Polizei Angaben zu den Vorwürfen gemacht hat, ließ ein Sprecher auf Nachfrage offen: "Die Ermittlungen laufen noch", hieß es. Hinweise zum Vorfall werden unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegengenommen. (AZ)