Männer stehlen morgens Bier aus Tankstelle am Hindenburgring

Mehrere Flaschen Bier haben Männer aus einer Tankstelle am Hindenburgring in Ulm gestohlen. Die drei Tatverdächtigen betraten gegen 7.30 Uhr die Geschäftsräume. Während eine Person etwas kaufte, begaben sich die zwei anderen zu den Kühlschränken. Hier sollen sie mehrere Flaschen Bier eingesteckt haben. Ein Mitarbeiter verständigte die Polizei. Das Polizeirevier Ulm-West stellte die Tatverdächtigen kurz darauf in unmittelbarer Nähe fest. Das mutmaßliche Diebesgut befand sich noch bei ihnen.

Die Polizei Ulm ermittelt nun gegen die mutmaßlichen Diebe

Einer der Tatverdächtigen war den Beamten bereits bekannt. Er war am Morgen erst frisch aus der Gewahrsamszelle entlassen worden. Hier war er kurz nach Mitternacht aufgrund seiner starken Alkoholisierung eingeliefert worden. Die Polizei Ulm hat Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen aufgenommen. Sie erwarten nun Strafanzeigen. (AZ)