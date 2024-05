Männer wollen auf Ulmer Münster klettern und werden von der Polizei erwischt

Drei Männer packen ihre Kameras ein und klettern zum Sonnenaufgang auf das Ulmer Münster. Unten wartet schon die Polizei, doch es traut sich nur einer zurück.

Vielleicht wollten sie ein spektakuläres Video auf Instagram teilen, doch ihr Handy hat nun die Polizei beschlagnahmt: am Sonntagmorgen sind in Ulm drei Männer beim Klettern auf das Ulmer Münster erwischt worden. Wie die Polizei Ulm mitteilt, sahen Polizisten gegen 5.30 Uhr, wie drei unbekannte Männer den Hauptturm des Münsters hinaufstiegen. Die Beamten umstellten das Gebäude, woraufhin einer der Kletterer herunterkam. Er wurde direkt festgenommen. Die anderen beiden Männer seien verschwunden geblieben, heißt es weiter. Offenbar wollte die Polizei nicht länger am Boden warten, bis sie auch sie kamen, und zog ab.

Männer klettern auf Ulmer Münster und werden erwischt

Am Abend darauf, gegen 22 Uhr, gingen die beiden Männer zur Polizei und stellten sich. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnten sie die Inspektion wieder verlassen, doch ihre Kameraausrüstung und Mobiltelefone wurden beschlagnahmt. Laut Polizeibericht sind die Männer 21, 25 und 30 Jahre alt. Sie erwarten eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Warum sie auf das Münster kletterten und was sie mit den Aufnahmen vorhatten, konnten die Beamten nicht sagen.

Klar ist: Diese drei Männer waren nicht die ersten mit einer solchen Idee. Im vergangenen Jahr unternahmen zwei 19-Jährige einen ähnlichen Versuch am Schwörmontag. Zuvor versuchten es im Dezember 2022 drei 20-Jährige. Im Jahr 2019 kletterten Unbekannte sogar bis zur Turmspitze und filmten sich dabei. (AZ/phils)