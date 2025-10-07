Magazin Opernwelt zeichnet das Theater Ulm erneut aus

Zum dritten Mal in Folge wurde das Musiktheater des Theaters Ulm bei der jährlichen Kritikerumfrage der Fachzeitschrift Opernwelt mit zahlreichen Nennungen gewürdigt. In den vergangenen Jahren fanden sowohl die Inszenierung von Wagners „Parsifal“ als auch von George Benjamins „Lessons in Love and Violence“ für die musikalische Leitung und Regie mehrfach lobende Erwähnung, während Maryna Zubko als „Nachwuchssängerin des Jahres“ benannt wurde.

Nun erhielt das Theater Ulm nach „La Légende de Tristan“ bereits zum zweiten Mal die Auszeichnung für die „Uraufführung des Jahres“: Mit acht Stimmen wurde „Le petit pauvre d’Assise“, ebenfalls aus der Feder von Charles Tournemire, in der Regie von Kay Metzger und der musikalischen Leitung von GMD Felix Bender mit Abstand vor Produktionen anderer Opernhäuser ausgezeichnet. Die Ulmer Produktion von Giuseppe Verdis „Otello“ (musikalische Leitung: Felix Bender, Regie: Christian Poewe) wurde ebenfalls mit einer Stimme bedacht. Samuel Levine, der Darsteller des François in „Le petit pauvre d’Assise“ erhielt für seine hervorragende Leistung zwei Nennungen als Sänger des Jahres.

Lobende Stimmen auch in anderen Kategorien

Zwei Kritiker unter den 39 Fachjournalistinnen und -journalisten der Opernwelt-Saisonbilanz sehen das Theater Ulm sogar als „Opernhaus des Jahres“ und heben die „Ausdauer im Einsatz für Charles Tournemire und die Gründlichkeit des Begleitprogramms“ sowie ein „vielseitiges und ehrgeiziges Saisonprogramm“ hervor. Ebenso Bemerkenswert: Für seine „stilistische Vielfalt“ bekam das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm eine Stimme als „Orchester des Jahres“ zugesprochen. Diese neuerliche Würdigung beweist, dass die Güte der am Theater Ulm geleisteten Arbeit in der Intendanzzeit Kay Metzgers nicht allein vom treuen Publikum vor Ort, sondern auch von der Fachkritik landesweit anerkannt wird.