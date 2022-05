Solidarität mit Ukraine: Mahnwache des Donaubüros geht in die zehnte Runde

Auch nach über zwei Monaten Krieg setzt das Donaubüro seine wöchentlichen Mahnwachen fort, um Verbundenheit und Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.

Die Situation in der Ukraine erfährt nicht die erhoffte Entspannung. Daher setzt das Donaubüro seine Mahnwachen fort. Und zwar am Mittwoch, 4. Mai, um 18.30 Uhr. Dieses Mal aber nicht wie üblich auf dem Marktplatz Ulm (vor dem Museum), sondern auf der Stadtmauer vor der Musikschule Ulm (ehemals Stadtbad).

Solidarität mit der Ukraine direkt an der Donau

"Von dort haben wir den Blick auf die Herdbrücke, die Donau und Neu-Ulm, wo wir vor zehn Wochen mit unseren Mahnwachen angefangen haben. Wir sind damit wieder als Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm auf der Mahnwache durch den Lauf der Donau mit der Ukraine verbunden", teilt Kathinka Leyhr vom Donaubüro mit. weiter: "Wir fordern auf unserer Mahnwache an der Donau Frieden und Freiheit für die Ukraine." Jeder sei aufgerufen, mit der Teilnahme zu zeigen, "dass wir uns auch nach zwei Monaten Krieg nicht an Putins Aggression gegen die Ukraine und seinen Angriff auf die Freiheit in Europa abgefunden haben". (AZ)