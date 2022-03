Ulm

Krieg in der Ukraine: Mahnwache für den Frieden in Neu-Ulm

Auch an diesem Mittwoch wird die ukrainische Flagge in Neu-Ulm zu sehen sein.

Weil an einem Mittwoch der Frieden in Europa endete, wird auch diesen Mittwoch in Neu-Ulm eine Mahnwache abgehalten.

Von Dagmar Hub

Man bleibe beim Mittwoch als Tag, an dem Mahnwachen gegen den Überfall auf die Ukraine und für den Frieden stattfinden, sagt Thomas Kienle von der baden-württembergischen Paneuropa-Union. „Weil ein Mittwoch der letzte Tag des Friedens war.“ Am Mittwoch, 9. März um 18.30 Uhr finden Friedensgebet und Mahnwache der Paneuropa-Union, der ukrainischen Gemeinde Ulm/ Neu-Ulm und des Donaubüros auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz statt. Vertreter der Kommunalpolitik und Dekan Jürgen Pommer unterstützen die Aktion. Landrat Freudenberger kommt auf den Petrusplatz in Neu-Ulm zur Mahnwache Maryna Zubko, aus der Ukraine stammende Sopranistin des Theaters Ulm, wird die geistliche Hymne "Gebet für die Ukraine" singen und das Lied "Ridna Maty Moya" allen Müttern widmen, die jetzt auf der Flucht sind. "Gebet für die Ukraine" beschließt die Gottesdienste in dem Land und erklingt inzwischen auch weltweit bei Gottesdiensten im Zusammenhang mit dem Friedenswunsch für die Ukraine. Zudem wird Maryna Zubko aus einem Brief ihrer Eltern vorlesen, die im umkämpften Nordosten der Ukraine leben. Abschließend sollen die Besucher die Europahymne mit Schillers Text „Ode an die Freude“ aus Beethovens neunter Sinfonie singen und die ukrainische Nationalhymne. Landrat Thorsten Freudenberger, Dekan Jürgen Pommer und der ukrainische Pfarrer Andriy Pizo werden zu den Teilnehmern sprechen.

