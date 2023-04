Maikundgebung in Ulm läuft unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch"

Am 1. Mai lädt der DGB zu einer Demonstration und Kundgebung mit anschließendem Maifest auf dem Weinhof nach Ulm ein.

Die Welt befindet sich im Krisen-Dauermodus: Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, eine hohe Inflation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie erzeugen Unsicherheit und stürzen viele Menschen in existenzielle Sorgen. „Gemeinsam setzen die Gewerkschaften am Tag der Arbeit ein sichtbares Zeichen für eine gerechte und friedliche Zukunft, für einen starken Sozialstaat und eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge“, so die DGB-Kreisvorsitzende Maria Winkler. „Vor Ort gibt es viele gewerkschaftliche Themen – diese wollen wir am 1. Mai in die Öffentlichkeit tragen."

OB Gunter Czisch spricht am 1. Mai in Ulm

Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr am Weinhof, nach dem „Auftakt gegen rechts“ folgt ein Demonstrationszug. Zurück am Weinhof, gegen 11.45 Uhr, gibt es mehrere Grußworte, etwa von Oberbürgermeister Gunter Czisch. Statt einer sonst üblichen Mai-Rede gibt es dieses Jahr eine Gesprächsrunde mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Ulmer Betrieben sowie verschiedene Aktionsbeiträge.

Auch Bands spielen auf dem Weinhof

Die musikalische Umrahmung kommt von der Band CulNaMara und Erbane, außerdem werden wieder kulinarische Spezialitäten und ein Kinderprogramm angeboten. Der Eintritt ist frei.

Straßensperrungen gibt es auch: Für die Kundgebung wird am 1. Mai von 7 bis 18 Uhr die Durchfahrt zwischen Sattlergasse und Kronengasse sowie die Anwohner-Parkplätze in der Mohrengasse und am Weinhof gesperrt. (AZ)