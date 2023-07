Maislabyrinth in Seligweiler startet mit Jubiläumsmuster und neuen Angeboten

Wieder hat sich Betreiber Bernd Ruess neue Rätsel ausgedacht. Bei der Jubiläumsausgabe gibt es neue Spielangebote für Kinder und einen gruseligen Aktionstag.

Am Samstag, 22. Juli, ist es wieder so weit: Das Maislabyrinth in Seligweiler eröffnet. In diesem Jahr gibt es ein kleines Jubiläum zu feiern: Seit einem Vierteljahrhundert denkt sich die Betreiberfamilie Ruess Motive, Routen und Rätsel aus und schneidet Muster in das Feld. In diesem Jahr ist eine 25 zu sehen. Dabei war wegen des trockenen Wetters bis vor wenigen Wochen unklar, ob das Labyrinth überhaupt öffnen kann. "Erst, als es etwas mehr geregnet hat, war klar, dass der Mais genügend wächst", berichtet Bernd Ruess.

Immer samstags können sich Gäste mit Taschenlampe oder Fackel im Dunklen auf den Weg durch den Irrgarten machen, dann ist bis 23 Uhr geöffnet. An allen anderen Tagen schließt das Labyrinth um 19 Uhr. Öffnung ist sonntags um 10 Uhr und sonst um 13 Uhr. Gruselig werden soll es beim "Labyrinth des Horrors" am Freitag, 25. August, ab 21 Uhr. Neu sind eine Rutsche und eine Hüpfburg neben dem Maisfeld. (AZ)