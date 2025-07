Mann auf E-Scooter wird von Auto erfasst und kommt nach Unfall in Klinik

Ein 48-Jähriger ist am Sonntag in Ulm von einem Auto erfasst worden. Der Mann war um 18.50 Uhr mit seinem E-Scooter in der Lindenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Bauhoferstraße fuhr er in die Kreuzung ein. Von rechts kam ein 69-Jähriger mit seinem Mercedes. Der hatte laut Polizei Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Infolge der Kollision stürzte der 48-Jährige von seinem E-Scooter und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand wohl nur geringer Sachschaden. (AZ)

