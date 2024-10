Mann belästigt 27-Jährige im Zug nach Ulm: Polizei sucht Zeugen

In einem Zug nach Ulm soll ein 28-Jährige am Montagabend eine 27-Jährige sexuell belästigt haben. Der Mann konnte beim Halt in Ulmer Hauptbahnhof festgestellt werden. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Tat ereignete sich nach Behördenangaben gegen 20.15 Uhr in einem Regionalexpress von Stuttgart nach Ulm. Die 27-Jährige habe einen Waggon des Zuges durchquert. Als sie den Sitzplatz des 28-Jährigen passierte, soll dieser ihr gegen ihren Willen an den Po gefasst haben.

Die alarmierten Beamten der Bundespolizei konnten den Verdächten beim Halt des Zuges am Ulmer Hauptbahnhof Ulm. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung wurden eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, diese an die Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/ 870350 weiterzugeben. (AZ)