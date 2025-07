Mann betritt oberkörperfrei ein Ulmer Café und zeigt sein Glied

Ein polizeibekannter 28-Jähriger hat am Dienstag in einem Café in Ulm für Aufregung gesorgt. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Wie die Ermittler mitteilen, meldete ein Anrufer kurz nach 13.30 Uhr einen Exhibitionisten in dem Café in der Eberhardtstraße. Mehrere Angestellte hätten gegenüber der Polizeistreife geschildert, dass der 28-Jährige an der Theke seine Hose herunterzog und den anwesenden Personen sein erigiertes Glied zeigt haben soll. Bereits zuvor soll der Mann den Mitarbeitern aufgefallen sein, da er mit freiem Oberkörper das Café betrat. Die Polizei nahm den wohnsitzlosen und polizeibekannten Mann zu weiteren Ermittlungen mit auf ein Revier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (AZ)

