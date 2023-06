Mann entblößt sich vor Kita in Wiblingen: So wird der Täter beschrieben

Ein Mann schleicht um eine Kita in Ulm-Wiblingen. Sein Reißverschluss ist geöffnet und sein Glied schaut heraus. Jetzt sucht die Polizei den unbekannten Mann.

Ein Mann hat sich am Donnerstag vor einer Kindertageseinrichtung in Ulm-Wiblingen entblößt. Sein erigiertes Glied schaute heraus, so die Polizei in ihrem Bericht. Der Mann habe sich danach entfernt. Jetzt wird mit einer groben Beschreibung nach ihm gesucht.

Gegen 8.15 Uhr hätten Zeuginnen den bislang unbekannten Mann vor der Kita in der Straße Tannenäcker gesehen. Er soll sich um das Gebäude herumgeschlichen haben. Eine Zeugin habe dann gesehen, dass der Reißverschluss an seiner Hose geöffnet war und das erigierte Glied herausschaute. Der Mann entfernte sich danach wieder.

Die Zeugin informierte die Polizei erst 45 Minuten später. Die Ermittler fahndeten mit mehreren Streifen nach dem Mann, der aber unentdeckt blieb. Der Mann soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Sein Alter wird um die 30 Jahre geschätzt. Er hatte kurze blonde Haare, war rasiert und hatte keine weiteren Auffälligkeiten. Er hatte ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, trug beige oder graue Jeans und ein blaues T-Shirt.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Ulm-Wiblingen unter der Telefonnummer 0731/401750 entgegen. (AZ)