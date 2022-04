Mann fährt verkehrt herum durch Einbahnstraße, baut Unfall und flieht

Zwei Frauen beobachten den Unfallfahrer in Ulm und fordern ihn auf, die Polizei zu rufen. Doch das tut der Mann nicht. Es gibt viel Lob für die Zeuginnen.

Die Zweifel zweier Frauen waren berechtigt: Sie hatten einen Unfall beobachtet und den Fahrer darauf aufmerksam gemacht. Der versprach sich zu kümmern. Die Zeuginnen notierten sich dennoch sein Kennzeichen – und tatsächlich fuhr der Mann einfach davon.

Am Samstag gegen 21.40 Uhr befuhren die beiden 32 und 34 Jahre alten Zeuginnen der Polizei zufolge die Kornhausgasse vom Kornhausplatz kommend. Entgegen der vorgeschriebenen Einbahnstraßenregelung kam ihnen von der Greifengasse kommend ein 23-Jähriger in seinem VW Golf entgegen. Der junge Mann setzte zurück und fuhr rückwärts in die Greifengasse. Dabei kollidierte er mit dem ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 61-Jährigen.

Die beiden Frauen machten den Mann auf den Schaden aufmerksam und forderten ihn auf, die Polizei zu verständigen. Der Unfallverursacher gab vor, sich um den Schaden zu kümmern. Die Frauen hatten jedoch Zweifel daran und notierten sich das Kennzeichen. Sie parkten ihren Pkw eine Querstraße weiter und begaben sich zurück zur Unfallstelle. Ihre Zweifel schienen berechtigt gewesen zu sein. Der 23-Jährige war weg. Die Zeuginnen verständigten die Polizei. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Unfallflucht auf. Der Golf des Unfallflüchtigen wurde an dessen Adresse mit entsprechenden Schäden vorgefunden. Die Polizei lobt das Verhalten der Zeuginnen als vorbildlich: Die Unfallflucht sei geklärt und der 61-jährige Halter des geparkten Pkws bekomme seinen Schaden ersetzt. (AZ)