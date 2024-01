Mann fuchtelt in Geschäft mit Küchenmesser herum

In einem Geschäft in der Ulm soll ein Mann mit einem Messer herumgefuchtelt haben. Die Polizei kann einen Mann fassen, der eine geladene Waffe und Drogen bei sich hatte. Doch das war wohl nicht der Gesuchte.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag in einem Geschäft in der Ulmer Bahnhofstraße mit einem Küchenmesser herumgefuchtelt. Verletzt wurde dabei offensichtlich niemand. Er wurde des Ladens verwiesen. Die Polizei konnte den Mann zwar nicht finden. Im Zuge der Fahndung entdeckten die Ermittler aber einen 29-Jährige, der eine Schreckschusswaffe, Drogen und mutmaßliches Dealergeld bei sich hatte.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Unbekannte gegen 18 Uhr in dem Geschäft. Er habe sich verdächtig verhalten, heißt es. Zwei Mitarbeiter hätten das bemerkt. Der Unbekannte aber habe sich provokativ verhalten und sei daher des Geschäftes verwiesen worden.

Kurze Zeit später sei der Unbekannte zurückgekehrt. Diesmal soll er zwei Küchenmesser bei sich getragen haben. Das Geschäft soll er erneut betreten und mit einem der Messer in der Luft herumgefuchtelt haben. Die beiden Mitarbeiter seien erneut zu ihm gegangen, woraufhin der Mann sich aus dem Geschäft entfernte.

Die Polizei wurde informiert und fahndete nach dem Mann. In der Nähe hätten die Beamten dann einen 29-Jährigen entdeckt, auf den die Personenbeschreibung gepasst habe. Er sollte kontrolliert werden, doch er ergriff sofort die Flucht. Dabei habe er eine Gürteltasche weggeworfen, heißt es.

In der Bahnhofstraße habe die Polizei den Mann stellen und vorläufig festnehmen können. Bei dem 29-Jährigen wurde eine geladene Schreckschusswaffe, etwa 40 Gramm Haschisch und etwa 500 Euro mutmaßliches Dealergeld gefunden und sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie sich herausgestellt haben soll, handelte es sich bei dem 29-Jährigen nicht um die Person, die mit dem Messer in dem Geschäft herumfuchtelte. Jener Mann gilt weiterhin als verschwunden. (AZ)