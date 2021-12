Ulm

18:53 Uhr

Mann gerät bei Wohnungsbrand in Ulm in Lebensgefahr

Rund 30 Feuerwehrleute von der Ulmer Hauptwache und aus Söflingen brachten den Brand am Ulmer Kuhberg schnell unter Kontrolle.

Plus Ein Mann rettet sich noch aus einem Haus, bevor das verqualmte Treppenhaus unpassierbar ist. Wie das Feuer in einer leeren Wohnung ausbrach, ist unklar.

Von Thomas Heckmann

In Lebensgefahr geraten ist am Mittwochabend ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Ulmer Kuhberg. Kurz nach 17 Uhr quoll dichter schwarzer Rauch aus einer Erdgeschosswohnung, gleichzeitig war im Obergeschoss ein Bewohner zuhause, der noch rechtzeitig aus dem Gebäude flüchten konnte, bevor der Rauch das Treppenhaus unpassierbar machte.

