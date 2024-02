Ulm

Mann greift Polizei an: Betrunkener wird beim Fasching in Eggingen renitent

Beim Fasching in Ulm-Eggingen musste die Polizei eingreifen.

Am Rande einer Faschingsveranstaltung in Ulm-Eggingen verhält sich 34-Jähriger renitent. Weil ihn seine Mutter vom Polizeirevier abholt, bleibt ihm eine Nacht in Gewahrsam erspart.

Ein 34-Jähriger soll am Rande einer Faschingsveranstaltung am Sonntag im Ulmer Ortsteil Eggingen einen Polizisten angegriffen haben. Seine Mutter holte ihm vom Polizeirevier ab. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann zuvor bereits mehrfach durch Rangeleien im Rahmen der Faschingsveranstaltung unangenehm aufgefallen sein. Vom Veranstalter habe er daher für das Festzelt ein Hausverbot und von der Polizei einen Platzverweis erteilt bekommen. Das schien ihn aber nicht zu interessieren. Gegen 21 Uhr soll in das Festzelt zurückgekehrt sein. Daraufhin habe man ihn aus dem Festzelt bringen müssen. Dagegen soll er sich heftig gewehrt und einen Polizisten angegriffen haben. Die Polizei aber habe den Mann überwältigen können und der 34-Jährige kam auf ein Polizeirevier. Die Mutter des 34-Jährigen holte ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von dem Revier ab. Dadurch blieb ihm die Nacht im polizeilichen Gewahrsam erspart. Er wird nun wegen eines tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. (AZ)

