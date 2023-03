Ulm

vor 31 Min.

Mann im Rollstuhl tickt am Ulmer Münsterplatz aus: Polizei rückt an

Die Polizei rückte am Montag zum Ulmer Münsterplatz aus.

Artikel anhören Shape

Mehrfach fällt ein Mann im Rollstuhl in einem Geschäft am Münsterplatz negativ auf. Trotz Platzverweis kommt er wieder, versprüht Pfefferspray und will einen Mann treten.

Ein laut Polizei deutlich betrunkener 41-Jähriger ist am Montag mehrfach in einem Geschäft negativ aufgefallen. Der Mann im Rollstuhl sprühte unter anderem mit Pfefferspray um sich und versuchte einen 26-Jährigen zu treten. Wie die Polizei mitteilt, sei der 41-Jährige bereits kurz nach 13 Uhr in dem Geschäft am Münsterplatz negativ aufgefallen. Er habe dort herumgeschrien. Eine Polizeistreife habe ihm einen Platzverweis aussprechen müssen. Kurz vor 14 Uhr soll sich der 41-Jährige dann erneut im Eingangsbereich desselben Geschäftes aufgehalten haben. Dort habe er mit Pfefferspray herumgesprüht und damit auch einen 26-Jährigen getroffen. Der 41-Jährige soll aus seinem Rollstuhl aufgestanden und versucht haben, nach dem 26-Jährigen zu treten. Was aber laut Polizei misslang. Der aggressive Mann sei bis zum erneuten Eintreffen der Polizei festgehalten worden und kam anschließend auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der deutlich betrunkene 41-Jährige einer Angehörigen übergeben. Er wird nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung angezeigt. (AZ)

Themen folgen