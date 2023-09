Mann in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz in Ulm aus

Ein offenbar verwirrter 34-Jähriger springt auf die Motorhaube eines Autos und löst damit einen Polizeieinsatz aus. Dabei werden zwei Polizisten verletzt.

Ein 34-Jähriger in einem psychischen Ausnahmezustand hat am Mittwoch in Ulm einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Zeugin gegen 18.30 Uhr, dass ein Mann an einer Ampel in der Karlsstraße auf die Motorhaube eines Autos gesprungen sei. Als die Beamten eintrafen, verhielt sich der Mann aggressiv und schlug um sich, weswegen die Polizei ihn in Gewahrsam nahm.

34-Jähriger verletzt zwei Polizisten in Ulm

Bei dem Angriff wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der Mann wurde nach der Festnahme von den Beamten in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Ob an dem Auto, auf das der Mann gesprungen war, ein Schaden entstand, wird derzeit noch ermittelt. (AZ)