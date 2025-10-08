Icon Menü
Ulm

Mann manipuliert neben einem Spielplatz mit Kindern an seinem Geschlechtsteil

In Ulm war am Dienstag ein Exhibitionist unterwegs. Die Polizei konnte den Mann in Tatortnähe feststellen.
    Ein Mann hat sich neben einem Spielplatz in Ulm entblößt.
    Ein Mann hat sich neben einem Spielplatz in Ulm entblößt. Foto: Arne Dedert, dpa (Symbolbild)

    Ein 43-Jähriger soll sich am Dienstagnachmittag in Ulm neben einem Spielplatz in der Friedenstraße entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben kurz nach 15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt spielten mehrere Kinder auf dem Spielplatz. Zeugen konnten das Geschehen beobachten und verständigten die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten entfernte sich der Mann. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 43-Jährige in Tatortnähe festgestellt werden. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige zu. (AZ)

