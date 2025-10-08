Mann manipuliert neben einem Spielplatz mit Kindern an seinem Geschlechtsteil

Ein 43-Jähriger soll sich am Dienstagnachmittag in Ulm neben einem Spielplatz in der Friedenstraße entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben kurz nach 15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt spielten mehrere Kinder auf dem Spielplatz. Zeugen konnten das Geschehen beobachten und verständigten die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten entfernte sich der Mann. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 43-Jährige in Tatortnähe festgestellt werden. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige zu. (AZ)

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spielplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis