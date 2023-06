Mann mit drei Promille lässt in Ulm Whisky mitgehen

Offenbar noch nicht genug getankt hatte ein extrem betrunkener Mann in Ulm.

Sage und schreibe drei Promille Alkohol im Blut hatte ein Ladendieb in Ulm. Am Samstag, gegen 14.25 Uhr, flüchtete der 27-Jährige aus einem Supermarkt am Albert-Einstein-Platz. Seine Beute war eine Flasche Whisky.

Auf seiner Flucht von den Sedelhöfen lief er am Bahnhof einer Streife der Bundespolizei direkt in die Arme und wurde festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über drei Promille. Die Bereitschaftsrichterin stimmte einem Gewahrsam zur Ausnüchterung zu und so verbrachte der Tatverdächtige die nächsten Stunden in einer Polizeizelle am Münsterplatz. (AZ)