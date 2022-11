Mann ohne Ticket im ICE geht auf Polizisten los: Ein Beamter wird verletzt

Ein 22-Jähriger konnte keinen Fahrausweis vorzeigen und sollte deshalb einen ICE in Richtung Ulm verlassen. Der junge Mann wehrte sich so sehr, dass ein Polizist verletzt wurde.

Weil ein 22-Jähriger am Montagabend gegen 17.30 Uhr in einem ICE in Richtung Ulm bei einer Kontrolle keinen Fahrausweis vorzeigen konnte, wurde ein Polizist der verständigten Streife leicht verletzt. Das berichtet die Bundespolizei.

Laut aktuellem Stand der Ermittlungen stellte das Zugpersonal des ICE von Stuttgart nach Ulm insgesamt fünf polnische Staatsangehörige fest, die offensichtlich keinen Fahrausweis vorzeigen konnten. Offenbar soll sich ein 22- Jähriger aus der Gruppen geweigert haben, den Zug in Ulm zu verlassen.

Einer angeforderten Bundespolizeistreife sei es gelungen, den aggressiven Mann unter Protest und nur mit Anlegen der Handschellen aus dem Zug zu bringen. Am Bahnsteig soll der alkoholisierte Reisende (1,4 Promille) versucht haben, die Beamten erneut zu schlagen und zu treten. Mit zusätzlich alarmierten Kräften wurde der Beschuldigte auf das Bundespolizeirevier Ulm gebracht.

Wegen der anhaltenden Aggressivität des renitenten Mannes brachte man ihn nach einer medizinischen Untersuchung durch einen angeforderten Rettungsdienst zur Beruhigung in eine Gewahrsamszelle. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts Erschleichens von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)