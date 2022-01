Mann packt Bahn-Mitarbeiter und stößt ihn zu Boden

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der im Ulmer Hauptbahnhof einen anderen attackiert hat. Der Grund dafür könnte Stunden zurückliegen.

Ein 49 Jahre alter Mann hat einen Mitarbeiter der Bahn am Samstagnachmittag in Ulm offenbar zu Boden gestoßen und am Kragen gepackt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den mit über 1,8 Promille alkoholisierten Mann.

Zu der körperlichen Auseinandersetzung war es gegen 16.30 Uhr am Bahnsteig 6 des Ulmer Hauptbahnhofs gekommen. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei brachten den im Landkreis Sigmaringen wohnhaften Tatverdächtigen schließlich zu Boden und fesselten ihn. Grund für die Auseinandersetzung, bei welcher der 30-Jährige Verletzungen im Brust- und Halsbereich erlitt, war wohl eine vorausgegangene verbale Streitigkeit ein paar Stunden zuvor. (AZ)