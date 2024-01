Mann pinkelt im Ulmer Hauptbahnhof in Mülleimer

Ein augenscheinlich betrunkener Mann hat in der Nacht für einen Polizeieinsatz im Ulmer Bahnhof gesorgt. Er pinkelte nicht nur in der Haupthalle, sondern verhielt sich auch aggressiv.

Ein 50-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag am Ulmer Hauptbahnhof in einen Mülleimer uriniert und Einsatzkräfte attackiert. Das berichtet die Bundespolizei.

Demnach soll der deutsche Staatsangehörige gegen 23 Uhr in einen in der Haupthalle aufgestellten Mülleimer uriniert haben. Auf die Ansprache von Mitarbeitenden der Deutschen Bahn soll er nicht reagiert haben.

Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Ulm konnten den Mann noch vor Ort antreffen. Sie kontrollierten ihn. Von Beginn an soll sich der augenscheinlich alkoholisierte 50-Jährige aggressiv gegenüber der Streife verhalten haben. Er habe sich auch nicht beruhigt, heißt es.

Nachdem er mehrfach aggressiv auf die Einsatzkräfte zugegangen und versucht haben sollen, einen 33-jährigen Beamten zu schlagen, wurde der in Ulm wohnhafte Beschuldigte zu Boden gebracht und zur Dienststelle mitgenommen. Verletzt wurde niemand.

Den 50-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren der Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Verunreinigung von Bahnanlagen. (AZ)