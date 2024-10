Mann prügelt im Zug und am Ulmer Bahnhof auf 38-Jährigen ein

Ein 58-Jähriger soll am Dienstag in einem Zug nach Ulm sowie am Ulmer Hauptbahnhof einen 38-Jährigen geschlagen haben. Die Hintergründe sind noch unklar.

Wie die Bundespolizei mitteilt, waren beide am Morgen in einem Regionalzug in Richtung Ulm unterwegs. Gegen 9.20 Uhr sei es dann zwischen den Haltepunkten Finninger Straße und Hauptbahnhof Ulm zum Angriff gekommen sein. Der 58-Jährige soll den 38-Jährigen mit mehreren Faustschlägen gegen das Gesicht attackiert haben. Auch nach dem Ausstieg in Ulm habe der Beschuldigte weiter bis zum Eintreffen der alarmierten Kräfte der Bundespolizei auf den Geschädigten eingeschlagen.

Die beiden Männer wurden vor Ort den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Eine medizinische Behandlung des 38-Jährigen sei nicht notwendig gewesen, heißt es. Gegen den 58-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. (AZ)