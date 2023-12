Mann randaliert im Zug und attackiert Polizisten

Ein 40-Jähriger randaliert erst im Zug, dann soll er Polizisten angegriffen haben. Er kam aufgrund seines Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik.

Ein 40-Jähriger hat am Donnerstagabend am Ulmer Hauptbahnhof Polizisten angriffen. Er kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik.

Der marokkanische Staatsangehörige war zunächst gegen 19.30 Uhr mit einem Regionalzug in Richtung Ulm gefahren und hatte gegenüber dem Zugpersonal offenbar kein gültiges Ticket vorzeigen können. Da er wohl zudem im Zug randalierte, wurde die Bundespolizei über den Vorfall informiert.

Beim Halt des Zuges am Ulmer Hauptbahnhof floh der Beschuldigte zunächst in Richtung einer Unterführung, konnte jedoch wenig später von Streifen der Bundespolizei festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei verhielt sich der in Sigmaringen wohnhafte Mann von Beginn an aggressiv gegenüber den Beamtinnen und Beamten. Er soll diese schließlich auch attackiert haben, indem er nach ihnen trat und schlug. Zudem versuchte er einen Bundespolizisten durch einen Kopfstoß zu verletzten, was jedoch verhindert werden konnte.

Aufgrund seines Verhaltens wurde der 40-Jährige gefesselt zur Dienststelle verbracht. Auch dort attackierte er weiterhin die Einsatzkräfte und versuchte diese zu bespucken, verletzt wurde hierbei jedoch niemand. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der versuchten Körperverletzung. (AZ)