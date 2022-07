Mann reißt Bekannten zu Boden, bedroht ihn mit Stein und raubt ihn aus

Die Polizei kennt den mutmaßlichen Täter – doch wo er ist, weiß sie nicht: Der 23-Jährige soll am Sonntagabend einen flüchtigen Bekannten in Ulm ausgeraubt haben.

Enge Freunde werden sie wohl nicht mehr: Ein 23 Jahre alter Mann soll am Sonntag in Ulm einen flüchtigen Bekannten unvermittelt angegriffen, zu Boden gerissen, mit einem großen Stein bedroht und ausgeraubt haben. Vom Täter fehle bislang jede Spur, wie die Polizei berichtet.

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr hielt sich ein 18-Jähriger im Bereich einer Tankstelle in der Ulmer Illerstraße auf und wartete auf einen Bekannten. Währenddessen kam der 23-Jährige, ein flüchtiger Bekannter des 18-Jährigen, auf seinem Fahrrad vorbeigefahren. Der 23-Jährige soll den 18-Jährigen unvermittelt angegriffen und zu Boden gerissen haben. Mit einem großen Stein soll der 23-Jährige dem 18-Jährigen gedroht und die Herausgabe von Wertsachen gefordert haben. Der Angreifer nahm dann das Mobiltelefon und die Bauchtasche des anderen an sich und fuhr in Richtung Römerplatz weg. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte zusammen mit dem 18-Jährigen die Polizei. Die Polizei fahndete nach dem Flüchtigen, dieser blieb aber bislang verschwunden. Die Kriminalpolizei Ulm nahm die Ermittlungen auf. (AZ)