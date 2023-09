Mann schießt auf dem Münsterplatz mit Schreckschusswaffe in die Luft

Ein 61-Jähriger schießt in der Ulmer Innenstadt mit einer Schreckschusspistole. Jetzt erwartet ihn eine Strafanzeige.

Für einen Polizeieinsatz hat am späten Freitagnachmittag ein 61-Jähriger in der Ulmer Innenstadt gesorgt. Passanten hatten mehrere Schüsse auf dem Ulmer Münsterplatz gemeldet. Ein Mann habe, vermutlich mit einer Schreckschusswaffe, mehrmals in die Luft geschossen und sich dann entfernt.

Die Polizei Ulm überprüft den Mann in der Nähe des Münsterplatzes

Nur kurze Zeit später stellten Polizisten den 61-jährigen Mann aus dem Alb-Donau-Kreis in der Nähe und kontrollierten ihn. Nach Angaben der Polizei konnte er keine waffenrechtliche Erlaubnis für das Führen und Schießen mit der nun beschlagnahmten Schreckschusswaffe vorweisen. Ihn erwartet deshalb eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (AZ)