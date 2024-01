Mann schläft in Zugtoilette: Polizei muss in Ulm die Tür aushebeln

Der 33-Jährige war in einem ICE von Köln nach München unterwegs. Er soll sich massiv gegen den Einsatz der Polizisten gewehrt haben. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

Ein 33-Jähriger hat sich in Ulm nach Angaben der Polizei massiv gegen deren Maßnahmen gewehrt. Der Mann war zuvor in einer Zugtoilette in einem ICE eingeschlafen. Erst nachdem Einsatzkräfte die Tür aushebelten, konnten sie ihn aus der Toilette bringen.

Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei in der Nacht zum Dienstag. Der Mann schlief demnach gegen 1.30 Uhr in der Zugtoilette des ICE von Köln nach München. Bisherigen Informationen zufolge wurde er von einem Zugbegleiter des ICE 613 dort schlafend aufgefunden. Der Aufforderung, die Toilette zu verlassen, soll der deutsche Staatsangehörige nicht nachgekommen sein. Der Bahnmitarbeiter setzte daher die Bundespolizei darüber in Kenntnis.

Den Einsatzkräften, die am Hauptbahnhof Ulm den Zug betraten, gelang es nur durch Aushebeln der Tür den Mann aus der Toilette zu bringen, heißt es im Pressebericht der Bundespolizei. Der 33-Jährige soll sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt haben. Nur durch Anlegen von Handschellen hätten sie ihn aus dem ICE bringen können.

Die eingesetzten Beamten nahmen den Beschuldigten mit auf das Bundespolizeirevier Ulm. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freiem Fuß belassen. Die Ermittlungen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten wurden eingeleitet. (AZ)