Mann schlägt Kind im Bus ins Gesicht: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter soll in einem Bus in Ulm einen neunjährigen Jungen geschlagen haben. Die Polizei sucht nun den Täter. Die Hintergründe sind unklar.

Ein bislang unbekannter Mann soll am Montagnachmittag in einem Bus in Ulm einem Kind ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei sucht nun den Täter und bittet Zeugen um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, war der Neunjährige gegen 16.25 Uhr in einem Bus der Linie 4 in Richtung Ulm-Böfingen unterwegs. Wie der Junge später der Polizei berichtete, soll ihn ein Mann geschlagen haben. Warum er das tat, muss die Polizei nach eigenen Angaben noch ermitteln.

Das Kind, das ohne Eltern im Bus unterwegs war, habe sich einem Jugendlichen anvertraut, der dann den Notruf wählte. Beamte der Polizei Ulm-Mitte sprachen mit dem Kind und brachten es nach Hause zu den Eltern.

Unbekannter schlägt Kind in Ulm ins Gesicht: Mann stieg am Ehinger Tor ein

Eine Beschreibung des Unbekannten konnte der Neunjährige nicht machen. Es ist nur bekannt, dass der Mann am Ehinger Tor in den Linienbus eingestiegen ist. An der Haltestelle Heidenheimer Straße soll er den Bus verlassen haben. Innerhalb dieser Strecke sei es zu dem Vorfall gekommen, bei dem das Kind leicht im Gesicht verletzt wurde. Einige Fahrgäste sollen mit im Bus gewesen und hätten wohl Geschrei mitbekommen.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Anzeige aufgenommen und sucht Zeugen, die unter der Telefonnummer 0731/188-3312 Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können. (AZ)