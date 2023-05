Mann schlägt Polizist gegen den Kopf: Beamte bei Einsatz im Bahnhof verletzt

Weil er kein Ticket für den Zug nach Ulm hat, wird ein Fahrgast kontrolliert. Er will flüchten, wird von der Polizei festgehalten und gefesselt. In der Zelle eskaliert die Lage.

Ein 46-Jähriger hat am Donnerstagmorgen eine Streife der Bundespolizei am Ulmer Hauptbahnhof attackiert und zwei Einsatzkräfte dabei verletzt. Das teilt die Bundespolizei am Freitag mit.

Weil der rumänische Staatsangehörige keinen erforderlichen Fahrschein für seine Zugfahrt in der ersten Klasse von Stuttgart Hauptbahnhof nach Ulm besaß, wurde dieser gegen 11.15 Uhr durch die alarmierten Beamten der Bundespolizei nach Ankunft in Ulm angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Der bereits polizeibekannte Mann unternahm direkt nach der Ansprache der Beamten einen Fluchtversuch. Daraufhin wurde der 46-Jährige durch die Streife zu Boden gebracht, gefesselt und auf die Bundespolizeiwache gebracht.

Während den polizeilichen Maßnahmen der eingesetzten Beamten wurde der Mann, der sich bereits in den Gewahrsamsräumen des Reviers befand, zunehmend aggressiver und schlug mit seinen Fäusten gegen die Wände und Fenster. Bei dem Versuch eines Beamten diese Handlungen zu unterbinden, schlug der Beschuldigte dem Bundespolizisten unvermittelt und mehrfach mit seiner Faust gegen seinen Kopf.

Nur durch den Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes konnte der Mann überwältigt werden. Durch den Vorfall wurden die Beamten leicht verletzt. Die beiden Einsatzkräfte konnten ihren Dienst nach der medizinischen Behandlung im Krankenhaus fortsetzen.

Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Freitag der Haftrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung. (AZ)