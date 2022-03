Mann soll Galeria Kaufhof in Ulm erpresst haben: Prozess am Landgericht beginnt

Ein 62-Jähriger soll mit einem Bombenattentat in der Fußgängerzone gedroht haben, um eine Millionensumme zu erpressen. Jetzt steht der Mann in Ulm vor Gericht.

Ein Großeinsatz der Polizei sorgte im Herbst vorigen Jahres für Aufsehen in der Ulmer Innenstadt. Das Kaufhaus Galeria Kaufhof – heute nur noch Galeria – wurde komplett geräumt. Die Rede war von einem verdächtigen Gegenstand, der gefunden worden sei. Später stellte sich heraus: Das Unternehmen war mit einer Bombenattrappe erpresst worden. Jetzt beginnt am Landgericht Ulm der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.

Galeria Kaufhof in Ulm wurde nach Bombendrohung geräumt

Der damals 62-jährige Angeklagte soll Ende Oktober 2021 beschlossen haben, die Galeria Kaufhof GmbH durch Drohung mit einem Bombenattentat zu erpressen. Dazu soll er am Nachmittag des 14. Oktober in der Filiale des Kaufhauses in der Ulmer Fußgängerzone eine Rohrbombenattrappe sowie ein Schreiben deponiert haben. In diesem Brief habe er die Übertragung von Bitcoins im Wert von circa 1,4 Millionen Euro binnen 72 Stunden gefordert. Für den Fall, dass seine Forderung nicht erfüllt und die Polizei informiert werde, habe er die Explosion einer echten Bombe angekündigt, heißt es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.

Die Bombenattrappe wurde am Vormittag des 15. Oktober entdeckt. Das Kaufhaus wurde sofort geräumt. Der Angeklagte konnte noch vor Fristablauf festgenommen werden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Landsberg am Lech versuchte besonders schwere räuberische Erpressung vor. Der Prozess beginnt am Donnerstag, 31. März, vor der Ersten Großen Strafkammer. (mru)