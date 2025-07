Mann spielt am Bismarckring an seinem Glied herum

Ein Mann soll am Sonntagabend an einer Bushaltestelle in Ulm an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Eine Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Zeuge um 19.30 Uhr am Bismarckring unterwegs. An der dortigen Bushaltestelle stand ein Mann und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Dieses hatte er in Richtung der Straße gedreht.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei sucht nun weiter nach dem Unbekannten. Er soll etwa 1,85 Meter groß sein, habe eine dunkle Hautfarbe und eine schlanke Statur sowie kurze, schwarze krause Haare und einen Dreitagebart. Während des Vorfalls sei er mit einer langen grauen Sporthose und einem grauen Oberteil bekleidet gewesen. Zudem hatte er wohl ein Fahrrad bei sich.

Die Kriminalpolizei Ulm (Teelfon: 0731/188-0) bittet Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei zu melden. (AZ)