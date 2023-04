Ulm

Mann tötet Tochter der Partnerin: Wieder trifft es die Schule in Wiblingen

In der Mitte von vier Bäumen im Hinterhof des Schulzenturms in Ulm-Wiblingen wurde das Mädchen wohl getötet.

Plus Der 40-Jährige soll das Mädchen mit einem Messer umgebracht haben, er stellte sich selbst der Polizei. Der Tatort ist von der Schule aus zu sehen, welche die in Illerkirchberg getötete Ece besuchte.

Von Michael Kroha

Es regnet leicht. Am Schulzentrum erklingt der Gong zum Unterricht. Doch es sind Ferien an diesem Dienstagmorgen. Nur ganz wenige sind unterwegs. Stunden zuvor war im Hinterhof des Schulzentrums in Ulm-Wiblingen jede Menge los. Spurensicherer der Polizei, das berichtet ein Anwohner, seien noch bis in den späten Abend hinein zugange gewesen. Sieben ihrer gelben Markierungen sind trotz des Regens dort immer noch zu erkennen, in einem sogar etwas Blut. Der mutmaßliche Tatort liegt unweit jener Schulen, die erst kürzlich ein schreckliches Verbrechen verarbeiten mussten: der Mord an Ece in Illerkirchberg.

Über das jüngste furchtbare Verbrechen ist bislang nicht viel bekannt. Die Polizei hat am späten Abend des Ostermontags gegen 21.15 Uhr eine Pressemitteilung veröffentlicht. Darin hieß es zunächst, ein 40 Jahre alter Vater soll am Ostermontag seine eigene, sieben Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet haben. Gegen 17.20 Uhr habe er sich selbst über Notruf bei der Polizei gemeldet und soll angegeben haben, das Mädchen im Bereich eines Schulzentrums in der Buchauer Straße ums Leben gebracht zu haben.

