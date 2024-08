Mann tritt am Hauptbahnhof so heftig auf Wartebank ein, dass Holzlatten herausfallen

Ein 22-Jähriger hat am vergangenen Samstag mehrfach auf eine Bank am Ulmer Hauptbahnhof eingetreten und diese beschädigt. Nach seiner Flucht wurde der Mann wenig später von Einsatzkräften der Bundespolizei noch am Bahnhof erwischt.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Vorfalls am Ulmer Hauptbahnhof

Gegen 23.40 Uhr befand sich der junge Mann am Bahnsteig 1 des Ulmer Hauptbahnhofes und soll dort mehrfach so stark auf eine Wartebank eingetreten haben, dass drei Holzlatten aus dieser herausbrachen und in den Gleisbereich fielen. Der Mann entfernte sich bisherigen Erkenntnissen zufolge daraufhin vom Tatort, konnte aber aufgrund der sofort eingeleiteten Fahndung bereits kurze Zeit später noch am Hauptbahnhof angetroffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

An der Bank entstand ein noch nicht genau bezifferbarer Sachschaden, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Gegen den in Günzburg wohnhaften Mann ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. (AZ)