Mann will 17-Jähriger das Handy rauben: Er verfolgt und bedrängt sie

Ein 29-Jähriger wollte am Bahnhof in Ulm einer 17-Jährigen das Handy rauben. Die Jugendliche flüchtete, der Mann aber soll ihr gefolgt und sie weiter bedrängt haben.

Ein 29-Jähriger hat am späten Dienstagabend nahe des Ulmer Bahnhofs einer 17-Jährigen das Handy rauben wollen. Das ist ihm nach Polizeiangaben aber misslungen. Nachdem Zeugen den Notruf gewählt hatten, konnte der Mann gefasst werden.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich die 17-Jährige kurz nach 23.15 Uhr am Bahnhof in der Friedrich-Ebert-Straße. Dort sei sie von dem 29-Jährigen angegangen worden. Der habe wohl versucht an ihr Mobiltelefon zu gelangen.

Versuchter Raub in Ulm: 17-Jährige flüchtet in eine Straßenbahn

Die 17-Jährige flüchtete daraufhin in eine Straßenbahn. Der 29-Jährige soll ihr gefolgt sein und sie weiter bedrängt haben. Zeugen hätten mittlerweile aber den Notruf gewählt und der Mann konnte am Ehinger Tor vorläufig festgenommen werden.

Der 29-Jährige soll offensichtlich betrunken gewesen und kam auf ein Polizeirevier. Bei seiner Festnahme und auf dem Polizeirevier soll er Beamte beleidigt und sie attackiert haben.

Aufgrund seines laut Polizei "aggressiven Verhaltens und seiner Alkoholisierung" musste der 29-Jährige die Nacht in Gewahrsam verbringen. Am Mittwochmorgen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen eines versuchten Raubes und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten. (AZ)