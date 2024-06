Mann wird am Bahnhof erst bestohlen und dann angegriffen

Als ein 26-Jähriger am Ulmer Hauptbahnhof mit einem Bierkasten steht, greifen Unbekannte ungefragt zu. Kurz darauf wird der Mann mit Pfefferspray attackiert.

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag auf dem Bahnhofsvorplatz in Ulm erst bestohlen und dann angegriffen worden. Gegen1.45 Uhr befand sich der Mann dort in Begleitung eines Bekannten. Sie tranken Bier und hatten eine Kiste vor sich stehen, als eine Gruppe von Männern auf sie zukam. Die Unbekannten sollen ungefragt Bierflaschen aus dem Kasten genommen haben. Der 26-Jährige stellte die Gruppe daraufhin zur Rede und wurde sofort von den Unbekannten umringt. Einer stahl ihm laut Polizei das Handy aus der Hosentasche. Als jemand auch seinen Geldbeutel schnappen wollte, merkte dies der 26-Jährige.

Die Polizei Ulm nimmt vier von fünf Tatverdächtigen am Bahnhof fest

Die Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Bahnhofssteg und wurden vom Bestohlenen verfolgt. Dort sprühten sie ihm laut Polizei ein Tierabwehrspray entgegen und rannten davon. Verletzt wurde der Anzeigenerstatter nicht. Im Rahmen der Fahndung wurden vier der fünf Täter durch Beamte des Polizeireviers Ulm-Mitte festgenommen. Das entwendete Handy des 26-Jährigen trugen sie noch bei sich. Die 19 bis 36 Jahre alten Männer werden nun wegen schweren räuberischen Diebstahls angezeigt. Die Ermittlungen zum fünften Täter dauern an. (AZ)