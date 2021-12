Mann wird bei Klaviertransport in Ulm von Flügel erdrückt

Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Montag in Ulm: Ein Mann wurde beim Versuch, das Instrument aufzuladen, von einem 400 Kilo schweren Flügel erdrückt.

Einen tödlichen Unfall gab es am Montag in Ulm. Das Unglück nahm nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr seinen Lauf. Ein Mann transportierte einen etwa 400 Kilogramm schweren Flügel zu seinem Anhänger, um ihn aufzuladen. Wohl wegen der glatten Straße verlor der Mann das Gleichgewicht. Das Instrument kippte um, so die Erkenntnisse der Polizei. Auch der Mann stürzte zu Boden.

Unfall in Ulm: Der Flügel begrub den Mann unter sich

Dort begrub er den Oberkörper des Mannes. Obwohl Helfer sofort zur Stelle waren und die Wiederbelebung begannen, erlag der 52-Jährige im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizei Ulm, Telefon 0731/1880, hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

