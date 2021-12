Mann wirft in Ulm Maske aus Protest in Geschäft auf den Boden

Eine Anzeige handelt sich ein 60-Jähriger in der Blaubeurer Straße in Ulm ein. Er wollte keine Maske tragen.

Ein Problem mit dem Tragen eine Mund-und Nasenbedeckung hatte offenbar ein 60-jähriger Mann in Ulm. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der Mann gegen 21 Uhr in Ulm in der Blaubeurer Straße nicht an die Corona-Bestimmungen.

In einem Markt trug er keine medizinische Mund- und Nasenbedeckung. Darauf angesprochen, weigerte er sich nach Polizeiangaben weiterhin, diese zu aufzusetzen. Stattdessen warf er sie auf den Boden. Die Polizei Ulm kam hinzu. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu. (AZ)

