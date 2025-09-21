Icon Menü
Ulm: 55-Jähriger wirft in Ulm Steine und Flaschen auf spielende Kinder – Ermittlungen laufen

Ulm

Mann wirft in Ulm Steine und Flaschen aus achtem Stock auf Kleinkinder

In Ulm kam es zu einem erschreckenden Vorfall, als ein 55-Jähriger mutmaßlich von einem hohen Gebäude auf Kinder mit Steinen und Flaschen attackierte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung.
    Aus dem achten Stock bewarf ein Mann in Ulm Kinder mit Steinen und Flaschen. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolfoto

    Am Donnerstag nahm die Polizei einen 55-Jährigen nach einem versuchten Tötungsdelikt fest. Der Grund: Es wurden mehrere, vor einem Mehrfamilienhaus spielende, Kinder gegen 13 Uhr mit Steinen sowie Flaschen in der Straße „Erenäcker“ beworfen.

    Es handelte sich sowohl um Glas- sowie Plastikflaschen als auch um größere Steine. Diese soll der 55 Jahre alte Tatverdächtige aus dem 8. Stock auf die Kinder geworfen haben. Die vier Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren blieben unverletzt. Zeugen konnten den Mann beim Werfen beobachten. Der 55-Jährige konnte am Donnerstag vorläufig festgenommen werden.

    Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ am Freitag der zuständige Richter beim Amtsgericht Ulm Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Mann mit kroatischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

    Polizei Ulm sucht Zeugen

    Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ulm dauern an. Personen, die in der Vergangenheit ähnliche Vorfälle an der genannten Örtlichkeit gesehen haben oder gegebenenfalls selbst Opfer wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden. (AZ)

