Fans feiern Albanien-Sieg im WM-Qualifikationsspiel: Polizei löst Autokorso in Ulm auf

Mit Autokorsos feierten zahlreiche Menschen den Sieg Albaniens beim WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien. In Ulm fuhren mehr als hundert Autos durch die Innenstadt, wie ein Polizeisprecher sagte. Beamte hätten den Autokorso schließlich aufgelöst, da mehrere Straßen komplett verstopft waren.

In Stuttgart zählte die Polizei etwa hundert Autos. Zudem seien Fans zu Fuß unterwegs gewesen, wie eine Sprecherin mitteilte. Auch hier mussten Beamte den Verkehr regeln. Der Korso habe sich schließlich selbstständig aufgelöst. Zu Zwischenfällen sei es in beiden Städten nicht gekommen.

Autokorsos und Fanmarsch legen Mannheim lahm

Auch in der Reutlinger Innenstadt feierten Fußballfans mit einem Autokorso. Laut Polizei war eine niedrige dreistellige Anzahl von Autos beteiligt. Gefeiert wurde in Mannheim nicht nur der Sieg Albaniens, sondern auch der Türkei im Spiel gegen Bulgarien.

Spontan versammelten sich nahe der Wasserturmanlage laut Polizeischätzungen rund 700 Fans, die später in einem Fanmarsch durch die Stadt zogen. Hinzu kamen zahlreiche Autokorsos, die zeitweise den öffentlichen Nahverkehr lahmlegten. Die Polizei habe Straßen sperren müssen. Insgesamt sei aber alles friedlich verlaufen.