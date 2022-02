Klage gegen Maskenpflicht-Verfügung erneut abgewiesen – mit dieser Begründung

Plus Nach dem Verwaltungsgericht beschäftigte sich jetzt der Verwaltungsgerichtshof mit einer Klage gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Ulm zur Maskenpflicht.

Die sogenannten "Spaziergänge" gegen die Corona-Maßnahmen beziehungsweise die Allgemeinverfügung der Stadt Ulm zur Maskenpflicht beschäftigen weiterhin die Gerichte. Zwar wurde die Verfügung inzwischen zum wiederholten Male verschärft – jetzt gilt für bestimmte Straßen sogar ein Versammlungsverbot. Nach einer Beschwerde beim Verwaltungsgericht (VG) Sigmaringen, die, wie berichtet , abgewiesen wurde, hat sich nun die nächste Instanz, der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim, mit einer Klage gegen diese Entscheidung auseinandergesetzt. Am Donnerstagabend ist darüber entschieden worden.