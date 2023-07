Marder haben's schwer: Wenn Duftmarken mobil werden …

Das Naturmuseum Ulm stellt anlässlich seines 100. Geburtstags in unserer Kolumne jeden Monat ein heimisches Tier oder eine Pflanze vor. Heute: der Steinmarder.

Verglichen mit einem Hunderüden haben Sie es morgens ganz schön leicht. Ihnen stehen ja auch nur ein bis drei Klos zur Verfügung. Ein Hund hingegen hat die Qual der Wahl. Er kann an jedem Baum, an jedem Busch ... eigentlich immer und überall. Natürlich geht es hierbei, anders als bei Ihnen, viel mehr um Reviermarkierung.

Diesbezüglich haben andere Tierarten noch größere Sorgen. Besonders, wenn die zu beduftnotenden Objekte mobil sind. Autoantennen sind bei Steinmardern sehr beliebt. (Meist war es gar nicht Nachbars Katze, die Ihr frisch gewaschenes Auto mit Dreckpfoten bearbeitet hat.)

Mit einer Wildtierkamera lässt sich beobachten, wie Marder-Männchen ihre Duftdrüsen an der exponierten Autotechnik schubbern, finster entschlossen, nicht nur die unmittelbare Konkurrenz, sondern auch alles zu überdecken, was der Autofahrer sonst wo aufgesammelt hat.

Der Duftwettstreit kann beginnen

Fährt das Auto tagsüber zur Arbeit und bricht erst am spätem Abend gen Heimat auf, dann kann ein ansässiger Marder die Antenne schon markiert haben. Wieder in der heimatlichen Tief-Garage angelangt, bekommt der hier wohnende Marder bei seinem Routine-Kontrollgang einen Riesenschreck: Es duftet plötzlich nach fremder Konkurrenz! In seiner Aufregung bringt er sofort wieder seine eigene Duftmarke an. Schließlich ist er Chef dieser Garage. Am nächsten Morgen fährt das Auto wieder zur Arbeit und jetzt bekommt wiederum der dortige Marder den Eindruck, dass da jemand sein Revier will. Der Duftwettstreit hat begonnen.

Wenn Sie daheim wieder mal das Klo putzen, und dabei fluchen, weil ein männlicher Homo sapiens neben dem Harndrang noch seinem atavistischen Markierungsdrang im Stehen nachgab, trösten Sie sich mit den Gedanken, wie groß die Sauerei gewesen wäre, hätte er seine Duftnote an Ihrem Auto hinterlassen.